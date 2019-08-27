مقاتلون كرد يستعدون لإخلاء الشريط الحدودي مع تركيا

2019/08/27 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديستعد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” لإخلاء شريط على الحدود مع تركيا، حسبما أكد الناطق باسم “قسد”، مصطفى بالي.وقال بالي في تصريح صحفي، تابعته “كلكامش برس”، إن “عمق الشريط سيتراوح بين 5 و14 كلم، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين تركيا والولايات المتحدة”.وأضاف أن “الشريط سيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس بلدات أو قرى، وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكردية، أنها بدأت إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من وحدات حماية الشعب الكردية والأسلحة الثقيلة، التزاما منها بالتفاهمات”.وأعلنت أنقرة مرارا عزمها على طرد المقاتلين الكرد الذين تعتبرهم “إرهابيين” على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، من المنطقة الحدودية بينها وبين سوريا، مشيرة إلى أن وجودهم هناك يمثل تهديدا على أمنها القومي.

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