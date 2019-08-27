الحشد الشعبي يبين اهم منجزات عملية ارادة النصر الرابعة

2019/08/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي احمد نصرالله، الثلاثاء، تفصيلا عن منجز عملية ارادة النصر الرابعة التي اختتمت اليوم بتحقيق كامل اهدافها.واوضح نصرالله في تصريح لموقع الحشد الشعبي وتابعته /المعلومة/، ان “عملية ارادة النصر الرابعة انجزت في اربع صفحات واشتركت فيها الوية الحشد (13، 17، 18، 19) وقطعات من الحشد المحلي […]

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