كامل شياع في ذكراه

2019/08/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



حسين القاصد

أخطر انواع واشكال التبذير هو التبذير بالعقول والتفريط بها من أجل كسب مؤقت على حساب خسارة بلد .

وأحسب أن أقسى الخسارات هي تلك التي يخسر الوطن فيها مبدعيه لكي يتسيده الرصاص .

لا شيء أقسى من عجز اللغة عن تحقيق ذاتها ؛ وكي تكون لغة وتملأ معنى حروف لفظها ، لابد لها من أن تتصرف كأنها انسان بنبض ودمع ، بابتسامة وبوح ، بثورة وانكسار .



لكن ، ما اقسى انكسار اللغة وخيبتها ، وما اشد فضيحتها حين تعجز عن تحقيق ماهيتها .

رب قائل يقول وكيف لها أن تحقق ماهيتها وهي بين هاربة من الرصاص أو خائنة تحتمي به ! .

في البدء كان السيف والكلمة ، وهو صراع أزلي ، ومنذ الأزل كان صوت السلاح أعلى ، وبقي الكلام أعزل في مواجهة رعونة السلاح ؛ ذلك السلاح الذي حاول اسكات المتنبي حين لم يتمكن أي ( ضبة) من مواجهة كلماته ! .

ترى ، كم ضبة بانتظار كلماتنا ؟ وكيف لأي ( ضبة) ان يتمكن من اسكات صوت الرأي النابض ! ؛ استشهد المتنبي العظيم ، واقول استشهد ابو الطيب لأنه شهيد رأي ، وهو القائل :

الرأي قبل شجاعة الشجعان

هو أول وهي المحل الثاني

نعم ، الرصاصة وسيلة اسكات مؤقت لكن الرأي والكلمة وسيلتا ردع لكل سلاح طائش :

فلربما طعن الفتى اقرانه

بالرأي قبل تطاعن الاقران

لكن ، كيف لمن لا يطاعنه قرينه ؛ فالغادر مخبوء خلف رعبه من أزيز الكلمة ، يئن ويرتجف رصاصاً ؛ والقتيل يقف صادحا بوجه خصم بلا عقل ولا لغة ولا رأي :

لولا العقول لكان أدنى ضيغمٍ

أدنى إلى شرفٍ من الأنسان

كان كامل شياع مثالا للهدوء والوعي والخلق النبيل ، مثقفا ضاجّا بالمحبة والسلام ، وصاحب رأي يبدو أنه ازعج غادريه ، وهو قبل ذلك وبعده ، سلاحه الكلمة ، ولكن الحرف أعزل امام جحافل الرصاص الأبكم .



انها معادلة النطق والاسكات ، وليس للكلمة أن تموت ، فالهواء الذي يتنفسه الجميع هو كلمة ، ومثله الماء كلمة ، والحرب كلمة ، وبعض الكلام يخون ، فاللغة انسان بكل صفاته سلباً

وايجاباً .

رحل كامل شياع وبقي صادحا وذكراه نابضة ؛ بينما ماتت الرصاصة التي اغتالته .

هو كامل شياع الذي تقمص اسمه ، فاكتمل وشاع ، ثم خلد ، وانزوت الرصاصة التي حاولت اسكاته .

له المجد والخلود في قلوب محبيه وله صداه المستمر في اروقته التي يحب ، فلقد انتصر بموته على حياة قاتليه المحنطة بالفشل والخيبة والجهل المطبق .



لروحه السلام في ذكراه ، ولصوته

الخلود .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كامل شياع في ذكراه ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كامل شياع في ذكراه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).