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كامل شياع في ذكراه


كامل شياع في ذكراه
2019/08/27 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

د.

حسين القاصد

 

أخطر انواع واشكال التبذير هو التبذير بالعقول والتفريط بها من أجل كسب مؤقت على حساب خسارة بلد .

وأحسب أن أقسى الخسارات هي تلك التي يخسر الوطن فيها مبدعيه لكي يتسيده الرصاص .

لا شيء أقسى من عجز اللغة عن تحقيق ذاتها ؛ وكي تكون لغة وتملأ معنى حروف  لفظها ، لابد لها من أن تتصرف كأنها انسان بنبض ودمع ، بابتسامة وبوح ، بثورة وانكسار .

لكن ، ما اقسى انكسار اللغة وخيبتها ، وما اشد فضيحتها حين تعجز عن تحقيق ماهيتها .

رب قائل يقول وكيف لها أن تحقق ماهيتها وهي بين هاربة من الرصاص أو خائنة تحتمي به ! .

في البدء كان السيف والكلمة ، وهو صراع أزلي ، ومنذ الأزل كان صوت السلاح أعلى ، وبقي الكلام أعزل في مواجهة رعونة السلاح ؛ ذلك السلاح الذي حاول اسكات المتنبي حين لم يتمكن أي ( ضبة) من مواجهة كلماته ! . 

 ترى ، كم ضبة بانتظار كلماتنا ؟ وكيف لأي ( ضبة) ان يتمكن من اسكات صوت الرأي النابض ! ؛ استشهد المتنبي العظيم ، واقول استشهد ابو الطيب  لأنه شهيد رأي ، وهو القائل : 

 الرأي قبل شجاعة الشجعان 

هو أول وهي المحل الثاني 

نعم ، الرصاصة وسيلة اسكات مؤقت لكن الرأي والكلمة وسيلتا ردع لكل سلاح طائش : 

فلربما طعن الفتى اقرانه 

بالرأي قبل تطاعن الاقران 

لكن ، كيف لمن لا يطاعنه قرينه ؛ فالغادر مخبوء خلف رعبه من أزيز الكلمة ، يئن ويرتجف رصاصاً ؛  والقتيل يقف صادحا بوجه  خصم بلا عقل ولا لغة ولا رأي : 

لولا العقول لكان أدنى ضيغمٍ

أدنى إلى شرفٍ من الأنسان 

 كان كامل شياع مثالا للهدوء والوعي والخلق النبيل ، مثقفا ضاجّا بالمحبة والسلام ، وصاحب رأي يبدو أنه ازعج غادريه ، وهو قبل ذلك وبعده ، سلاحه الكلمة ، ولكن الحرف أعزل امام جحافل الرصاص الأبكم .

انها معادلة النطق والاسكات ، وليس للكلمة أن تموت ، فالهواء الذي يتنفسه الجميع هو كلمة ، ومثله الماء كلمة ، والحرب كلمة ، وبعض الكلام يخون ، فاللغة انسان بكل صفاته سلباً

 وايجاباً .

رحل كامل شياع وبقي صادحا وذكراه نابضة ؛ بينما ماتت الرصاصة التي اغتالته .

 هو كامل شياع الذي  تقمص اسمه ، فاكتمل وشاع ، ثم خلد ، وانزوت الرصاصة التي حاولت اسكاته . 

له المجد والخلود في قلوب محبيه وله صداه المستمر في اروقته التي يحب ، فلقد انتصر بموته على حياة قاتليه المحنطة بالفشل والخيبة والجهل المطبق .

لروحه السلام في ذكراه ، ولصوته

 الخلود .

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