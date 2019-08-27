2019/08/27 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن أعادة أصدار أرساليتين محملتين بشيش تسليح ومقاطع حديد الى الجانب الأيراني.وذكر بيان للهيئة تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” ، أن “إعادة اصدار الأرساليتين كونها غير مستوفية لمتطلبات الفحص التي أجراها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة أصدار أرساليتين محملتين بشيش تسليح ومقاطع حديد الى الجانب الأيراني المركز الخبري الوطني.

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