2019/08/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nnVazzth0oc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خالد يحاول قتل عرفان في قلب الحارة بالسكين) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خالد يحاول قتل عرفان في قلب الحارة بالسكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).