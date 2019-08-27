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بالوثيقة ..



مجلس كربلاء يخصص نثرية شهرية من الإيراد المحلي لرئاسة المجلس والأعضاء

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بالوثيقة ..



مجلس كربلاء يخصص نثرية شهرية من الإيراد المحلي لرئاسة المجلس والأعضاء

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 20:04

مجلس محافظة كربلاء

ينشر موقع الغدير وثيقة صادرة عن مجلس محافظة كربلاء يخصص فيها نثرية شهرية من الإيراد المحلي بنسبة 60% لرئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين عام المجلس والأعضاء وفقا للوثيقة أدناه:

انتهى.ص.هـ.ح.

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