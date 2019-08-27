بداية دول المواجهة …….

2019/08/27 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني…

الأحداث الدائرة في الوطن العربي تُبشر بخير للعرب وتُبشر بنهاية إسرائي...

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