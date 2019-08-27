نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط

2019/08/27 | 20:36

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متابعة:سومر نيوز

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته مع مواطنه ليوناردو، ...

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