سائرون: متمسكون بالمطالبة في الغاء الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن

2019/08/27 | 20:36

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائبة عن تحالف سائرون انعام الخزاعي ،الثلاثاء، أن موقف كتلة التحالف من الجهة التي نفذت الاعتداءا...

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