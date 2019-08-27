كتلة المالكي تكشف حقيقة استثمار المليارات في مصر

2019/08/27 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، بيانا فندت فيه المعلومات التي تحدثت عن تحكم النائب كاظم الحمامي باستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر....

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