ظريف: لا نريد سوى بيع النفط وأخذ ثمنه.. الإيرانيون فقدوا وظائفهم

2019/08/27 | 20:48

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده تريد فقط أن تكون في وضع يسمح لها ببيع نف...





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