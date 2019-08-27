بوتين يشتري

2019/08/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لم ينتهك الرئيس الروسي هذه المرة تقليده القديم خلال زيارته معرض "ماكس" الدولي للطيران وتوجه إلى كشك بيع المثلجات لشراء آيس كريم لضيافة وزرائه والرئيس التركي ومن برفقتهما.

واختار بوتين لنظيره التركي آيس كريم بالفانيليا، كما اختار لنفسه آيس كريم بالشوكولاتة وأخرى بكريم بروليه وأعطى للبائعة ورقة نقدية قيمتها 5 آلاف روبل على الرغم من أن القيمة الإجمالية مقابل الآيس كريم بلغت 210 روبلات.



وقال بوتين إعطاء الباقي لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، مازحا: "هذا لتطوير الطيران"، إلا أنه اتضح فيما بعض أن الباقي تم توزيعه لشراء آيس كريم للجميع ممن رافق الرئيس الروسي.

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