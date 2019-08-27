وزير التخطيط لـ”كلكامش”: جميع مناطق العاصمة متساوية بالحرمان.. وسنحل ازمة المدارس

2019/08/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير التخطيط نوري الدليمي، الثلاثاء، عن خطط وزارته لاستكمال المشاريع المتوقفة في بغداد، فيما اكد ان مناطق بغداد متساوية بالحرمان.وقال الدليمي، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “خطة وزارته تتضمن استكمال المشاريع المتلكئة بنسبة 70‎%‎ والجديدة بنسبة 30‎%‎”.واشار الى “استكمال العمل ببناء اربع مستشفيات ومشاريع المجاري لمناطق أبو غريب والنهروان والوحدة وسبع البور الذي تأخرت كثيراً، اضافة الى إكساء الشوارع وبناء اكثر من 160 مدرسة لحل أزمة المدارس”، مبيناً أن “الوزارة تأخذ بنظر الاعتبار مقدار الحرمان ودرجة الاحتياج والكثافة السكانية ومناطق أطراف بغداد”.وأكد، أن “مناطق بغداد متساوية بالحرمان لذلك لم تكن هناك مشاريع كبيرة طيلة السنوات الماضية قد يكون عمل في بعض المدن ولكن لا يرتقي لمستوى الطموح”.

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