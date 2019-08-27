2019/08/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداكد عضو اللجنة القانونية عن كتلة النهج الوطني (الفضيلة سابقا) حسين العقابي، الثلاثاء، ان هناك انعدام للثقة بالعملية الانتخابية لدى المواطن وستبقى بعض الاطراف مسيطرة على الحكومات المحلية، مشيرا الى ان كتله طرحت افكارا للحافظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وقال العقابي لـ” كلكامش برس” ، “طرحنا عدة مواد قانونية استراتيجية ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات ولكن لم يؤخذ بها”، مبينا ان “القوى السياسية بقيت على نفس الرتابة والنمطية في تشريع القوانين”.

واوضح “طرحنا عدة افكار وخيارات فيها نفس تجديدي يحافظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”، مبينا ان “الانتخابات هي من تفرز الطبقة السياسية التي تضع بيدها مقدرات الدولة اذا كان فيها مشكلة سوف تهدم الثقة بالعملية السياسية تماما سواء على المستوى الداخلي او الخارجي”.

واضاف “طرحنا تمثيل المرشح الاعلى اصواتا ولم يؤخذ به وطرحنا الرقابة القضائية وعدم شمول الخارجين بالعفو ومن عليهم القيود جنائية ضمن الانتخابات وجميعها لم يؤخذ بها”، لافتا الى ان “الكتل السياسية ذهبت الى ماهو ابعد وجعلوا معدل سانت ليغو من 1،7 الى 1،9 مع خفظ نسبة المقاعد الى 50‎%‎ وهذا سيعطي صورة الى المواطن ان هناك اطراف معينة تسيطر على السلطة”.

واكد “ستكون هناك انعدام للثقة للعملية الانتخابية لدى المواطن وتبقى بعض الاطراف وجمهورها فقط من يشترك في الانتخابات وتكون هي مسيطرة على الحكومات المحلية التي تعاني من مشاكل مثيرة وتحتاج الى ارادة صلبة ووعي قانوني واداري وتنموي لترشيد عملها”، مبينا ان “ماخرجت به عملية تشريع قانون الانتخابات كان مخرج سلبي وغير ايجابي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الفضيلة: طرحنا افكارا تحافظ على شفافية ونزاهة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الفضيلة: طرحنا افكارا تحافظ على شفافية ونزاهة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).