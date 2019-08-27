برنامج “ولاية بطيخ” يكشف لـ”كلكامش” وجهته المقبلة.. ويحدد موعد انطلاق موسمه الـ5

2019/08/27 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مخرج ومقدم برنامج ولاية بطيخ، علي فاضل، الثلاثاء، عن حقيقة وجهة البرنامج في موسمه الخامس والقناة التي سيعرض عليها، مؤكداً أن الموسم الخامس سيعرض نهاية العام الحالي.وقال فاضل، في حديث خاص لـ”كلكامش برس”، إن “برنامج ولاية بطيخ متعاقد مع شركة تسويق تتكفل بتسويق البرنامج وبيعه للقناة الراغبة بشرائه”.وبين، أنه “في ختام الموسم الرابع تم الاعلان عن عدم الاستمرار مع قناة دجلة”، لافتاً الى أن “كادر البرنامج لا يعلم الى اين ستكون الوجهة المقبلة لكون المفاوضات تجريها شركة التسويق الخاصة بهذا الامر”.وأكد، أنه “وضع شروطاً على شركة التسويق للتعاقد مع القناة الراغبة بالشراء، اهمها؛ عدم وجود املاءات سياسية”، مشيراً الى أنه “قام ببيع الموسم الـ4 و5 و6 للشركة المتكفلة بالتسويق”.وعن موعد عرض الموسم الخامس، افاد فاضل، بأنه “سيعرض في الربع الاخير من هذا العام”.

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