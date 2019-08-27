محافظ بغداد ووزير التخطيط يعلنان خطة المحافظة للعام الجاري

2019/08/27 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلن

محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، خطة المحافظة للعام الجاري، فيما أكد

وزير التخطيط صباح نوري الدليمي أن وزارته “تنسق بشكل دائم وتعقد اجتماعات

متواصلة” مع الحكومات المحلية، ومنها بغداد، للأسراع بإقرار الخطط والشروع

بتنفيذها.

وقال

الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدليمي، بحضور عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد

والكادر المتقدم في المحافظة، إن “خطة المحافظة لهذا العام متكاملة وراعت

الكثافة السكانية وحجم الخدمات المقدم”، مبينا أنها “تضمنت الكثير من

المشاريع الاستراتيجية المتوقفة والجديدة للنهوض بالواقع الخدمي لاسيما مشاريع

البنى التحتية والماء والمجاري والأكساء والمدارس فضلا عن مشروع تطوير مداخل بغداد

بما يتلائم مع عاصمتنا الحبيبة”.

وأشار

محافظ بغداد إلى “استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة”، موضحا أن

“هناك نسب انجاز كبيرة لقطاعات الماء والصرف الصحي والمدارس ومستشفيات

الفضيلية والنعمان والشعب والحرية، اضافة الى الاعلان عن 152 مدرسة ضمن خطة

المحافظة لهذا العام”.

وأكد،

أن “الأيام المقبلة ستشهد الاعلان عن المباشرة بمشاريع مجاري ابو غريب

والوحدة وسبع البور والنهروان بعد اكمال متطلبات الادراج واستحصال موافقة وزارتي

التخطيط والمالية”، مبينا ان “مشاريع الاكساء في البلديات بحدود 46مليار في كل من ( ناحية الزهور والوحدة وجسر ديالى وابو غريب والنصر والسلام واللطيفية

والتاجي والطارمية)”.

ومن

جانبه، قال وزير التخطيط صباح الدليمي، خلال المؤتمر ذاته، إن وزارته “في

تنسيق دائم واجتماعات متواصلة مع الحكومات المحلية ومنها محافظة بغداد للاسراع

باقرار الخطط للشروع بتنفيذ المشاريع”، مشيرا الى ان “الأيام السابقة

شهدت اجتماعات مكثفة مع المحافظ والكوادر المتقدمة في المحافظة والتخطيط لإنجاز

خطة المحافظة والإعلان عنها، حيث تضمنت مشاريع عدة لاسيما الاستراتيجية

منها”.

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