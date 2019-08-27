نفط ميسان يسمي مدرباً لحراس المرمى ويستقطب عدة لاعبين

2019/08/27 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي، اليوم الثلاثاء، بتعاقدها مع مدرب لحراس المرمى للانضمام للجهاز الفني لفريقها الكروي.

وقال عضو ادارة النادي والمشرف على فريق نفط ميسان احمد سالم لـ"الغد برس"، ان "ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع جليل زيدان، لتولي تدريب حراس مرمى فريقنا الكروي".

واضاف سالم ان النادي تعاقد مع عدة لاعبين، منهم حسين سلمان من النجف، والمحترف اليمني ناصر احمد، وباسل سعد من نفط الجنوب.

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