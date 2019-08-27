2019/08/27 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يجب على الذين يعانون من ارتفاع مزمن لضغط الدم، تناول الأدوية التي وصفها لهم الطبيب.ولكن إضافة لذلك يمكنهم تناول بعض الأنواع المفيدة من الشاي كعلاج مكمل.الشاي الأخضر- للشاي الأخضر خصائص عديدة مفيدة، فعادة يتم تناوله للتخلص من الوزن الزائد.ولكن الباحثين اكتشفوا أن تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة لفترة لا تقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل أنواع الشاي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل أنواع الشاي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).