تدريب صلاح الأول بأوروبا.. قصة

2019/08/27 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعكس حالة التألق التي يعيشها محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، قصة كفاح بدأت بالصعاب كان النجم المصري بطلها منذ وضع قدميه في أوروبا،

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