2019/08/27 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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أعلنت وزارة، الزراعة،اليوم الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ50% من الاحتياج المحلي للدجاج الحي، مبينة ان هناك دواجن في طور الإنتاج ستغطي الحاجة المحلية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: الاحتياج المحلي للدجاج الحي سيغطي الحاجة للبلاد بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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