الزراعة: الاحتياج المحلي للدجاج الحي سيغطي الحاجة للبلاد بنسبة 100%

2019/08/27 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة، الزراعة،اليوم الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ50% من الاحتياج المحلي للدجاج الحي، مبينة ان هناك دواجن في طور الإنتاج ستغطي الحاجة المحلية

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