ناسا حددت موعده: كويكب عملاق يقترب من الأرض

2019/08/27 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد إيلون ماسك، مؤسس شركة “سبيس إكس” اتكنولوجيات استكشاف الفضاء، الأمر الذي حذرت منه وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء، حول اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالارض، موضحا عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده، وفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.وحذر ماسك، من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج “شارد” في لندن، الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا، لافتا إلى أن الكويكب العملاق سيمر بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل.ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات “ناسا”، في 14 سبتمبر، والذي يبلغ عرضه أكثر من 650 مترًا، موضحة الصحيفة البريطانية أن “الوحش الفضائي” سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميلويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وسيتكرر ظهوره مرة أخرى في عام 2038.

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