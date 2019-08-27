موسع .. انتهاء عمليات إرادة النصر الرابعة بتطويق وادي حوران بالكامل

2019/08/27 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إن "المناطق المستهدفة: جنوب نهر الفرات و وادي حوران وصولا الى الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا والتي تعتبر وكرا وملاذا لإدارة تنظيم "داعش" الإرهابي".وأضاف البيان، أن "القوات المشاركة: قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي التي تمثل تشكيلات ( 13، 17، 18، 19) و30 فوجا من حشد محافظة الأنبار بالإضافة إلى معاونيات الحشد التي شملت الاستخبارات والدعم اللوجستي.مديريات الحشد الشعبي المشاركة: مديرية العمليات ، والامن ، ومقاومة الدروع ، والمدفعية ، والطبابة ، والاتصالات، والإعلام و مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية.المساحة المستهدفة: تبلغ المساحة المستهدفة في العملية (43000) كم مربع".وأوضح أن النتائج المتحققة: هي جميع الاهداف المرسومة والمتمثلة بـ: تفتيش الشريط الحدودي وصولا الى وادي صواب ونزولا الى منطقتي المرصنات وH3 فضلا عن المسح الامني لمناطق غابات سلوم وغابة المناخ وحتى منطقة بنيان سحيلي".وبين أن "تفتيش المناطق الممتدة من ناحية عكاشات الى وادي الملصي فضلا عن تطويق وادي حوران بنسبة 360 درجة وتأمين مناطق الحسينيات وزور حوران وعود النسر وعود طيارة وعود العبد.وتابع أنه "قتل 3 دواعش واعتقل 7 أشخاص مشتبه بهم فضلا عن العثور على 12 مضافة وضبط خمس عجلات بينها اثنتان تحملان اسلحة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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