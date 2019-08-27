2019/08/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..بعد الضجة التي أثارتها، قالت الفنان اليسا إنها تتفهم حزن الجمهور على خبر اعتزالها وتقدر الرسائل العديدة التي تصلها، مؤكدة ان هذا الامر يناسبها ويعود بالمنفعة عليها.

وأضافت اليسا في تغريدة لها: “ما زال باكراً الحديث عن الإعتزال حالياً لانه لدي ألبوم وحفلات ومناسبات كثيرة سأكون موجودة فيها”.

ووعدت اليسا جمهورها انه في حال استطاعت ان تُنتج لنفسها، فإنها ستقوم بذلك، اي ستقوم بالتراجع عن الإعتزال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تتراجع اليسا عن قرار الاعتزال؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تتراجع اليسا عن قرار الاعتزال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).