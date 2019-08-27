الحشد الشعبي يبين اهم منجزات عملية ارادة النصر الرابعة

2019/08/27 | 21:08

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بغداد:سومر نيوز

قدم معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي احمد نصرالله، الثلاثاء، تفصيلا عن منجز عملية ارادة النصر الر...

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