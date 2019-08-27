أحدث صفقات نابولي يتحدى يوفنتوس

2019/08/27 | 21:08

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قال المكسيكي هيرفينج لوزانو، أحدث صفقات نابولي، إنه جاء إلى إيطاليا

من أجل الفوز بالدوري الإيطالي، على الرغم من قوة يوفنتوس.وانضم لوزانو إلى نابولي، هذا الصيف، قادمًا من أيندهوفن، مقابل 42

مليون يورو، مع تحديد 130 مليون يورو كشرط جزائي لرحيله.وقال لوزانو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أنا سعيد

لوجودي هنا، مع لاعبين رائعين ومدير فني رائع، وكذلك الجماهير".وأضاف: "الآن أعمل لأكون في أفضل حالاتي".وأكد لوزانو: "كان نابولي دائمًا خياري الأول، ولحسن الحظ سارت الأمور

على ما يرام".وعن منافسة يوفنتوس، قال: "إنه فريق رائع، لكن هدفنا الفوز

بالأسكوديتو"وأتم: "أنا سعيد جدًا كوني أول مكسيكي في تاريخ نابولي، وسأبذل قصارى

جهدي لإسعاد الجميع".ولم يشارك لوزانو في فوز نابولي على فيورنتينا بنتيجة 4-3 في الجولة

الأولى للكالتشيو، لكنه من المتوقع أن يشارك أمام يوفنتوس في الجولة

الثانية.

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