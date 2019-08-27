وزير الدفاع يتلقى دعوة لزيارة بولندا

2019/08/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الدفاع نجاح الشمري دعوة لزيارة بولندا .وذكر بيان لوزارة الدفاع ,ان الشمري التقى اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة سفيرة بولندا بياتا بينكسا ,وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العسكرية بين العراق وبولندا في مجالات عديدة منها الأمن والتدريب “.وثمن وزير الدفاع خلال اللقاء , جهود بولندا حكومة وشعباً في تدريب القوات […]

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