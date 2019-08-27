عبد المهدي يؤكد استعداد العراق للرد بحزم على اي عدوان بكافة الوسائل المتاحة

2019/08/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ‏استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج ‏البلاد او داخلها .‏ ‏ واطلع عبد المهدي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، اعضاء مجلس الوزراء على ‏نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة ‏في عدد […]

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