بالصور.. حملة لرفع التجاوزات في البصرة

2019/08/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، عن حملة لازالة التجاوزات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنها "باشرت قيادة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية ولجنة رفع التجاوزات في مجلس المحافظة بحملة كبيرة لرفع التجاوزات في مركز المدينة حيث تم إزالة ٢٠ معمل بلوك متجاوز على الأماكن العامة المعدة لإقامة عدد من المشاريع وكذلك ٣ محطات لغسل السيارات وأخرى قيد الإنشاء في مناطق متفرقة وسط البصرة".



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