شركة إيرانية تعتزم إقامة مشاريع صناعية في بابل

2019/08/27 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس هيئة استثمار بابل المهندس محمد جاسم زكم، الثلاثاء، عن عزم شركة إيرانية الاستثمار في مجال القطاع الصناعي في المحافظة.

وقال زكم لـ”كلكامش برس”، “بحثنا اليوم مع شركة فالات الإيرانية إنشاء مشاريع صناعية في المحافظة، في مجالات الصناعة والنفط والغاز وتحلية المياه والبنى التحتية”.

وأضاف زكم أنه “عرض خلال اللقاء ما تمتاز به محافظة بابل من إمكانيات جغرافية وبشرية، فضلاً عن أهميتها التاريخية وامتلاكها لقاعدة صناعية كبيرة واراض خصبة”.

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