شيعة رايتس ووتش تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الحقوقية بحق المسلمين الشيعة

2019/08/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراصدرت منظمة شيعة رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت بحق المسلمين الشيعة للفترة الممتدة من 25 تموز/ يوليو وحتى 25 آب/ اغسطس.

واستعرض التقرير الذي حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، العديد من العمليات الارهابية التي نفذتها الجماعات التكفيرية بحق افراد من المسلمين الشيعة، الى جانب عمليات القمع والتنكيل الممارسة ضدهممن قبل بعض الانظمة والحكومات.

واكدت المنظمة على، انها "اعتمدت في هذا التقرير علىمصادرها الخاصة وبعض والمصادر العامة، كالأفرادوالجماعات الناشطة في مجال الحريات وحقوق الانسانالمنتشرين في البلدان التي شهدت تلك الانتهاكات".

ولفتت المنظمة المعنية بحقوق المسلمين الشيعة الى، انها "احجمت عن ذكر بعض الانتهاكات نظرالغياب الدلائل والقرائن المؤكدة، على الرغم من تيقنها بوقوعتلك الانتهاكات في بعض البلدان، مؤكدة على كونها لاتسعى في عملها الى اهداف سياسية او ربحية، سوىتحقيق العدالة والمساواة التي تصبو اليها المجتمعات الإنسانية".

وقد ذكرت شيعة رايتس ووتش الدول التي حدثت فيها انتهاكات وحسب ترتيب الحروف الابجدية:

افغانستان

27/7 اربعة قتلى في تفجير انتحاري: أسفر انفجار سيارة مفخخة في منطقة آب باند بولاية غزني عن مقتل اربعة وجرح عشرين آخرين.

28/7 إحباط تفجير ارهابي في كابل: أحبطت القوات الأفغانية محاولة للمسلحين لتفجير عبوة ناسفة بمنطقة «شاكار دارا» في كانت المراد منها استهداف المدنيين الأبرياء.

31/7 قتلى وجرحى في تفجير حافلة تقل مسافرين: قتل 34 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون في تفجير استهدف حافلة على طريق سريع بين قندهار وهرات ، غرب أفغانستان.

5/8 هجوم إرهابي في هرات يوقع 35 قتيل وجريح: أسفر انفجار ارهابي بمنطقة حاجي عباس بمدينة هراتبواسطة دراجة نارية مفخخة ركنت بسوق للخضار مزدحمبالباعة و المتسوقين عن خمسة قتلى وثلاثين جريحا.

18/8 عشرات القتلى بتفجير استهدف حفل زفاف فيكابل: قتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين اغلبهم من النساء و الاطفال في هجوم ارهابي استهدف حفل زفاففي غرب كابل.

باكستان

23/7 مقتل شخصين وجرح 29 في تفجير وسط كويتا: قتل شخصان وجرح 29 آخرون اثر في تفجير قنبلة مزروعة في سوق بمدينة “كويتا” بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

30/7 قتلى وجرحى جراء تفجير غربي باكستان: قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون جراء تفجيردراجة نارية في مدينة كويتا غربي البلاد.

7/8 مقتل شخص وإصابة عشرة بانفجار في كويتا: أسفر تفجير عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب احد اسواق مدينة كويتا عن مقتل شخص واصابة عشرة اخرين.

18/8 قتلى وجرحى في تفجير شمال غرب البلاد: قُتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء انفجار قنبلة مصنوعة يدويا قرب سيارة في طريق رئيسي بمنطقة “شيرينغال” التابعة لـ”خيبر بختونخوا”.

البحرين

27/7 السلطات تمنع اقامة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق: منعت السلطات البحرينية للأسبوع 170 اقامة صلاة الجمعة الموحدة للشيعة في جامع الامام الصادق في بلدة الدراز.

27/7 السلطات تقدم على اعدام شابين من المعارضة: نفذت السلطات حكما بالإعدام بحق الشابين على العرب واحمد الملالي رميا بالرصاص الحي.

27/7 اعتقال شاب من اهالي الدية: اقدمت قوات امنية على مداهمة منازل السكان في بلدة الدية قبل ان تقوم باعتقال الشاب منتظر الخير.

28/7 الغازات المسيلة للدموع تفتك بأحد السكان: قتل الشاب محمد ابراهيم المقداد اثر استنشاقه غازات مسيلة للدموع اطلقتها القوات الامنية لقمع تظاهرة منددة بالسياسات القمعية للسلطة في بلدة البلاد القديم.

29/7 اعتقال رجل دين بتهمة ازدراء الاديان: اعتقلت قوة امنية الخطيب الديني عبد النبي النشابة واودعته التوقيف بتهمة ازدراء الاديان.

30/7 السجن ثلاث سنوات لمساعدة ناشط: أصدرت محاكم النظام حكمًا بسجن مواطن لمدّة 3 سنوات بزعم إخفائه احد الناشطين المطلوبين للسلطة بقضايا سياسية.

31/7 اعتقال شاب في المنامة: شنت قوات امنية مداهمة لاحد المنازل في العاصمة المنامة قبل ان تعتقل الشاب محمود الخنيزي ونقله الى مبنى التحقيقات الجنائية دون ذكر الاسباب.

1/8 اعتقال مواطن في راس الرمان: اعتقلت قوات امنية المواطن علي ناصر في بلدة رأس الرمان دون ذكر الاسباب.

2/8 السلطات تمنع اقامة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق: منعت السلطات البحرينية للأسبوع 171 اقامة صلاة الجمعة الموحدة للشيعة في جامع الامام الصادق في بلدة الدراز.

4/8 ادارة سجن جو تحرم معتقل من العلاج: قررت ادارة سجن جو سيئ الصيت منع المعتقل علاء السيد ميثم من حق العلاج على الرغم من معاناته الشديدة من آلام في منطقة البطن.

6/8 اعتقال نائب برلماني سابق: شنت قوات امنية مداهمة على منزل النائب في البرلمان البحريني السابق اسامة التميمي قبل ان تقتاده الى احد المراكز الامنية لإيداعه السجن دون ذكر الاسباب.

6/8 حملة اعتقالات واسعة بحق الناشطين: شنت قوات امنية مصحوبة بقوات من المرتزقة حملة مداهمة على منازل السكان في بلدتي ابو صيبع والشاخورة اسفرت عن اعتقال كل من الناشطين، حسين عبدالله الزاكي وبشير عبد الرسول وحسين الزاير وعباس محمد جعفر الزاكيوسيد علي جلال.

6/8 حملة مداهمات في البلاد القديم: شنت قوات مختلطة تتبع السلطات حملة مداهمات لمنازل السكان في بلدة البلاد القديم اسفرت عن اعتقال عدد من الناشطين عرف منهم، محمد عبدالحسين عيد وأحمد محمد بسيرة وكميل باسل القطان وحسن جعفر العصفور وحسين علي بدرومحمد عبد الحسين عيد.

6/8 عناصر مدنية تابعة لوحدة التحقيقات الجنائية تعتقل البرلماني السابق أسامة التميمي بعد محاصرة منزله .

7/8 أحكام بالسجن 3 سنوات لـ 7 مواطنين: أصدرت ما تسمى بالمحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة أحكامًا بالسجن لمدّة 3 سنوات بحقّ 7 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عامًا، بعد إدانتهم في تهمة التدرّب في إيران والتجمهر في البلاد.

9/8 السلطات تمنع اقامة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق: منعت السلطات البحرينية للأسبوع 172 اقامة صلاة الجمعة الموحدة للشيعة في جامع الامام الصادق في بلدة الدراز.

16/8 السلطات تمنع اقامة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق: منعت السلطات البحرينية للأسبوع 173 اقامة صلاة الجمعة الموحدة للشيعة في جامع الامام الصادق في بلدة الدراز.

18/8 اعتقال عدد من الصيادين بتهمة التجمهر: اعتقلت قوات امنية عددا من الصيادين بتهمة التجمهر لدى تنظيمه وقفة احتجاجية على سوء الاوضاع في البلاد.

19/8 حملة اعتقالات في بلدة جد حفص: شنت قوات امنية مختلطة حملة مداهمات لمنازل السكان في بلدة جد حفص مما اسفر عن اعتقال عدد من الناشطين عرف منهم، حسين عبدالرحيم وهادي العصملي وسيد مجيد سيد فصيل وحسين كامل وعبدالله سعيد وسيد محمد سيد أنور وحسن عبد المهدي.

19/8 قوة امنية تعتقل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: اعتقلت قوة امنية كانت تداهم منطقة رأس الرمان الشاب ذو الاحتياجات الخاصة محمد النجار دون ذكر الاسباب.

20/8 اعتقال ناشطين من بلدة جد حفص: شنت قوات امنية حملة مداهمات طالت عدد من منازل بلدة جد حفص قبل ان تتمكن من اعتقال الناشطين محمود صادق وعبد الرحيم عبد المجيد.

21/8 اعتقال اخوين من بلدة جد حفص: القت قوات امنية القبض على الأخوين عبدالله ميثم الحداد وبدر ميثم الحداد خلال حملة المداهمات التي شنتها على منازل الآمنين ببلدة جد حفص.

22/8 السجن لمعارضين من 3 الى 7 سنوات: أصدرت محاكم النظام حكمًا بسجن 3 ناشطين تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عامًا لمدّة 7 سنوات، وبالسجن 3 سنوات لآخر في قضيّة الانضمام إلى سرايا المختار.

23/8 السلطات تمنع اقامة صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق: منعت السلطات البحرينية للأسبوع 174 اقامة صلاة الجمعة الموحدة للشيعة في جامع الامام الصادق في بلدة الدراز.

نيجيريا

29/7 القضاء النيجيري يحظر الحوزة الدينية: أصدر القضاء النيجيري قرارا يجيز للحكومة الاتحادية حظر الحوزة الشيعية التابعة للشيخ إبراهيم الزكزاكي، وأرجع القرار الإغلاق لتهمة تنظيم تظاهرة نظمها نشطاء الحركة مطالبين بتحرير الزكزاكي، وقد قتل في هذه التظاهرة ستة أشخاص بينهم صحافي، وجرح فيها المئات.

السعودية

20/8 السلطات السعودية تمنع افتتاح مسجد شيعي في القطيف: قررت السلطات السعودية منع السكان الشيعة من افتتاح مسجد جديد لهم في منطقة القطيف بالتزامن مع اعياد الغدير احدى المناسبات الدينية للشيعة.

العراق

26/7 سقوط قذائف هاون على قرية في كركوك: تعرضت سكان قرية طوبزاوا في كركوك الى هجمة بقذائف الهاون مما اسفر عن اضرار مادية فقط.

26/7 تفكيك عبوة ناسفة شمالي بغداد: تمكنت قوة امنية من تفكيك عبوة ناسفة وضعها مجهولون قرب مطعم ضمن منطقة حي البنوك شمال العاصمة بغداد.

27/7 مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد: فتحمسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن ما اسفر عن مقتله في الحال.

27/7 مقتل واصابة ثلاثة في تفجير شمال كربلاء: أسفر انفجار عبوة لاصقة وضعت داخل سيارة نقل باص في احد مداخل كربلاء عن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص.

31/7 مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد: فتحمسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيضمن منطقة عرب جبور التابعة لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد مما اسفر عن مقتله في الحال.

31/7 العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد: عثرت قوة امنية على جثة رجل مجهول الهوية اثار طعنات سكين مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمن قضاء المدائن.

31/7 مقتل عنصر امني واصابة اربعة بهجوم مسلح في الدجيل: قتل شخص واصيب اربعة اخرون بهجوم مسلح في الدجيل شمالي بغداد.

4/8 مقتل شخص اصابة اثنين جنوب ديالى: أسفر انفجار عبوة ناسفة جنوب ديالى ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين.

6/8 مسلحون بكواتم يقتلون مدنياً شرقي بغداد: فتحمسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنياثناء مروره بمنطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

6/8 اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي: أسفر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم ضمن منطقة تل محمد في بغداد الجديدة عناصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة.

6/8 تفكيك عبوة ناسفة جنوبي بغداد: تمكنت قوة امنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة حي التراث دون اي اصابات تذكر.

6/8 اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شرقي بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من اسواق ضمن منطقة البلديات عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.

6/8 تفكيك عبوة في البياع ببغداد: تمكنت قوة امنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البياع ب‍بغداد.

6/8 اصابة مدنيين اثنين بتفجير شمالي بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الشعب شمالي بغداد ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح صادف مرورهما لحظة التفجير.

8/8 اصابة مدنيين اثنين بسقوط ست قذائف هاون على قرية في ديالى: اطلق مسلحون مجهولون عدة قذائف هاون سقطت منها ست على قرية مياح في محافظة ديالى، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح.

12/8 مقتل مدني بنيران مجهولين شرقي بغداد: فتحمسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية، ما أسفر عن مقتله في الحال.

12/8 سقوط عدد من قذائف الهاون جنوبي بغداد: تعرضت منطقة الدورة جنوبي بغداد الى قصف بقذائف الهاون مما اسفر عن اضرار في الممتلكات.

16/8 رفع قنبلتين يدويتين مزروعتين وسط حي سكني شمالي بغداد: تمكنت قوة امنية من رفع قنبلتين يدوية زرعها مجهولون في منطقة الحرية شمالي بغداد.

19/8 مسلحون يقتلون مدنيا في الفضيلية: فتح مسلحونمجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الفضيلية، شرقي بغداد ما اسفر عن مقتله في الحال.

23/8 عشرات المصابين في تفجير بوسط المسيب: أسفر انفجار دراجة نارية مفخخة في احد اسواق قضاء المسيب بمحافظة بابل عن اصابة 39 مصابا.

24/8 تفكيك صاروخين ورمانات هجومية قرب جسر في بغداد: عثرت قوة امنية على صاروخين نوع قاذفة مع رمانات هجومية معدة للتفجير بالقرب من جسر حي تونسفي بغداد.

24/8 مجهولون يقتلون مدنياً شرقي بغداد: فتح مسلحونمجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة سبع قصور، ما أسفر عن مقتله في الحال.

25/8 اصابات اثر سقوط قذائف هاون على قرية في داقوق: أسفر سقوط قذائف هاون على قرية امام زين العابدين بقضاء داقوق في محافظة كركوك الى اصابة عدد من المواطنين بجروح.

25/8 مقتل سبعة في هجوم على احد قرى كركوك: قتل سبعة اشخاص بينهم اطفال في هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على سكان قرية زين العابدين في محافظة كركوك.

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