الرعب الليلي لدى الاطفال

2019/08/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارهو امر يحدث عند الاطفال بعد النوم بحوالي الساعة الى الساعة ونصف

يبدأ بعمر الثالثة ونصف ..



وينتهي بعمر ال13سنة

في أثناء نوم الطفل ..وفجأة يستيقظ مرعوبا

يبدأ بالصراخ...



ويبدو عليه الخوف الشديد...والبكاء بحرقة

يحاول الاختباء في مكان امين

ولايتأثر بمحاولات التنبيه والتطمين من قبل الام والاب .

ويصاحب هذا الرعب احيانا التبول اللا ارادي

ولايتذكر ماحدث...



في الصباح

ولايتذكر اي كابوس كان قد حلم به

لذلك هو يختلف عن الكوابيس تماما

اسبابه

-ان يكون الطفل كثير الحركة فيكون الاكثر عرضة لهذا الامر بسبب قلة ساعات نومه وكثرة تعب جسده

يعيش الطفل حالات قلق وتوتر سواء بسبب البيت او المدرسة ...



مثل مشاكل الاب والام...



التنمر في المدرسة وضغط المعلم وضربه له.

-قد يكون نتيجة استخدام بعض الادوية المحفزة للجهاز العصبي او المثبطة له.

-الالتهابات التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة

مثل التهاب اللوزتين الحاد القوي...



وهنا يكون الرعب الليلي مؤقتا

-قد يكون السبب غير معلوم...اي وراثي جيني

العلاج:-

بعد التعرف على السبب الرئيسي والتعامل معه.

اعداد: فاطمة صالح

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