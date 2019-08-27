الصالحي يطالب عبد المهدي بارسال لجنة لتقصي الحقائق الى داقوق

2019/08/27 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي :” ان ما حصل بقرية ‏الامام زين العابدين في قضاء داقوق قبل ايام هو استهداف سياسي “، مطالبا رئيس ‏الوزراء عادل عبد المهدي بارسال لجنة لتقصي الحقائق الى المنطقة .‏ وقال الصالحي عقي حضوره مجلس عزاء شهداء قرية الامام زين العابدين :”ان ‏معاناة اهالي داقوق اصبحت كبيرة جدا […]

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