الكشف عن تفاصيل ايجاز عبد المهدي الذي قدمه الى مجلس الوزراء بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/27 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عنه الايجاز الذي قدمه الاخير عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، بشأن التطورات الاخيرة.وقدّم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وفق بيان مكتبه “ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع […]

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