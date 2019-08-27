عبد المهدي يؤكد استعداد العراق للرد بحزم على أي عدوان يستهدف البلاد

2019/08/27 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الثلاثاء ، على جهوزية القوات المسلحة العراقية واستعدادها للرد بحزم على على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حصلت عليه “الاتجاه برس” ، ان “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قدم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن ، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة”.

واضاف ان “رئيس الوزراء بين الجهوزية العالية لقواتنا المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق” ، مؤكدا “استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق”.

واوضح البيان ان “عبد المهدي تطرق الى الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار”.

وجدد “مجلس الوزراء دعمه الكامل لموقف القائد العام للقوات المسلحة ورؤيته الواضحة في ادارة الأزمة والاطمئنان لقدرات شعبنا وقواتنا المسلحة وللتطور الكبير في مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، والاستمرار بسياسة العراق الواضحة في رفض التصعيد وسياسة المحاور واستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين”.

وشدد “على استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد امن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الارهابي وتهدد امن العراق والمنطقة والعالم”.

ولفت البيان الى ان “الحكومة العراقية اكدت التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه ، وان شعبنا الذي واجه اصعب الظروف وتجاوزها بشجاعة نادرة وألحق بداعش هزيمة نكراء لقادر على ان يخرج من اي تحدٍ جديد اكثر قوة وثقة بنفسه وبقدراته، وان الانتصار الذي عمّد بالدماء الغالية لايمكن الا ان يتعزز في جميع الظروف وان أي اعتداء على ارضه وسيادته وقواته المسلحة او اي صنف من صنوفها وتشكيلاتها هو اعتداء على الجميع”.

واشار الى ان “مجلس الوزراء شدد على ان الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه ،وتتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية” ، منوها بان “المجلس اشاد بالموقف الموحد والداعم الذي خرجت به اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي ومع القوى السياسية”.

وبين بأن “المجلس اكد على حق العراق في اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة”.

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