أمانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لاعتداء بالسكاكين شمال شرق العاصمة (صور)

2019/08/27 | 21:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات بشأن إخلاء مقرات الحشد الشعبي الموجودة في مركز المدينة، وذلك على خلفية الأمر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي بهذا الملف

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، خطة المحافظة للعام الجاري، فيما أكد وزير التخطيط صباح نوري الدليمي أن وزارته "تنسق بشكل دائم وتعقد اجتماعات متواصلة" مع الحكومات المحلية، ومنها بغداد، للأسراع بإقرار الخ

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، الثلاثاء، انها قامت بتجربة ارسال أسئلة الامتحانات النهائية الوزارية إلكترونيا إلى المراكز الامتحانية.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، ببيان تلقته (بغداد اليو

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