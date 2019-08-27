حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء

2019/08/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون

طقس يوم غد الأربعاء، مشمساً حاراً مع استقرار درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان، ان "المنطقة الوسطى في البلاد، ستشهد يوم غد

الأربعاء، طقساً مشمساً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون

مشابهة لليوم السابق"، مبيناً ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة

السرعة".وأضاف البيان، أن "المنطقة الشمالية ستشهد طقساً مشمساً مع بعض

الغيوم، إضافة إلى استقرار درجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "الرياح

ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".وأشار، إلى ان "المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً مشمساً حاراً مع استقرار

درجات الحرارة"، متوقعاً ان "تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة

السرعة".

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