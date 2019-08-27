سماع دوي انفجار في معسكر للجيش العراقي

2019/08/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل قناة "الحرة" في العراق، الثلاثاء، إن دوي انفجار سمع في معسكر تابع للجيش العراقي كركوك.

وأفاد مراسلنا أن المعلومات الأولى تشير إلى أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على موقع التفجير.

كما أكد مصدر أمني في كركوك بسماع دوي انفجار شمال غربي المحافظة، مشيرا إلى أن المعسكر ينتشر فيه أيضا مستشارين للتحالف الدولي.

وقال المصدر إنه تم احتواء الانفجار "من قبل التحالف الدولي داخل معسكر "كي.وان" شمال غربي كركوك"، مؤكدا عدم سقوط ضحايا.





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