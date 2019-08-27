التربية: إرسال الأسئلة الوزارية إلكترونياً

2019/08/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية انها قامت بتجربة ارسال أسئلة الامتحانات النهائية الوزارية للدور الثاني إلكترونيا إلى المراكز الامتحانية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "اللجنة جهزت بعض المراكز الامتحانية بأجهزة مزودة بالإنترنت تقوم بسحب واستنساخ الأسئلة خلال دقيقة واحدة، حيث تقوم اللجنة الدائمة للامتحانات بارسال الأسئلة الامتحانية الوزارية إلى أجهزة موجودة في المراكز الامتحانية تم تأمينها ومن خلال تلك الاجهزة يتم السحب الفوري للأسئلة".وأضاف "تأتي هذه التجربة من أجل القضاء على تسرب الأسئلة" مبيناً أن "التجربة طبقت في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية والمديرية العامة لتربية واسط وأثبتت نجاحها بنسبة 100%".انتهى

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