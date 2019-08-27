في شهر واحد.. 7 الآف حالة طلاق في العراق

2019/08/27 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت إحصائية للمحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ازدياد حالات الطلاق في العراق بصورة كبيرة.

وبحسب إحصائية المحكمة الاتحادية المنشورة، اليوم، فإنه "تم تسجيل أكثر من ثلاثين الف حالة زواج في عموم المحاكم العراقية خلال شهر تموز الماضي".بينما سجلت المحاكم وفق الاحصائية ذاتها "أكثر من سبعة الآف حالة طلاق"، اي ان حالات الطلاق شكلت ما نسبته الخمس قياسا بحالات الزواج.انتهىوكانت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى "سجلت خلال العام ‏الماضي 2018 ما يقارب {73569} حالة طلاق في عموم العراق".وعزا قاضي محكمة الأحوال الشخصية احمد الصفار في وقت سابق ارتفاع حالات الطلاق الى "أسباب متنوعة ومتعددة ‏بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة ‏الصراعات السياسية وأثرها على الأسرة، وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب ‏المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية".‏وأضاف الصفار أن "الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع حالات الطلاق بسبب الرسائل ‏والصور أو المسلسلات الغرامية أو الألعاب الالكترونية كلعبة {البوبجي} وهذا كله ‏من الإخطار المجتمعية".‏وتابع "من العوامل المعروفة أيضا تدخل الأطراف الأخرى في الشؤون الزوجية ‏والعوامل الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل والوظائف كذلك انخفاض مستوى دخل ‏الأسرة وتباين مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين والتحصيل الدراسي، هذه ‏كلها من الأسباب الرئيسة".انتهى

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