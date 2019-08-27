2019/08/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستهداف الحشد وموقف الحكومة وبيانات السياسيين محور حلقة "رئيس التحرير" بين العنزي وشلوشي

الثلاثاء

27

أب

2019 :

10:07 pm

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أكد الوزير والنائب السابق عبد الكريم العنزي أن ماحصل في المدة

الأخيرة من إستهدف لمقرات الحشد أمرٌ مخطط ومعد له مسبقاً وأشتركت به

مخابرات دولية ، وأضاف العنزي لدى إستضافته في برنامج "رئيس التحرير"

الذي تبثه آفاق أن وسائل إعلامية عدة أكدت أن الكيان الإسرائيلي أعترف

بإستهداف مقرات عسكرية في العراق بطائرات مسيرة وبما أن الحشد الشعبي

مؤسسة عسكرية ضمن المنظومة الأمنية فأن من واجب الحكومة الدفاع عنه

بجميع الوسائل المتاحة بما يحفظ هيبته ويصون تضحياته التي قدمها في

معارك النصر والتحرير ، وأشار العنزي إلى أن بيان الحكومة وأن كان

متأخراً إلا أن رئيس الوزراء أكد إستعداد العراق للرد على أيّ أعتداء

خارجي يمس سيادة البلد لذا فالمطلوب إتخاذ سياسة الردع تجاه مؤامرات

الأعداء وجرائمهم ضد البلد سيما أن العراق يمتلك أدوات الردع متمثلة

بالقوات المسلحة ذات القدرات المتطورة التي تمنع تكرار الإعتداءات على

الرغم من أن العراق لا يريد الحرب ويبحث عن السلام ولكن يجب الدفاع عن

النفس بكل الوسائل المتاحة بما لايسمح بإنتهاك أجوائه وأراضيه تحت أيّ

ظرف ، مبيناً أن بقاء العراق من دون سياسة الردع سيجعله ساحة لتكرار

الإعتداءات والصراع في المنطقة على الرغم من أنه أعلن بشكل واضح عبر

وزارة الخارجية أنه ينأى بنفسه عن سياسة المحاور ، لافتاً النظر إلى

أن العراق يمتلك مؤسسات عسكرية ويجب إتخاذ إجراء مناسب إزاء إختراق

الأجواء خصوصاً أنه أنتصر على الإرهاب بتضحيات ودماء جميع أبناء

القوات المسلحة وأحبط مشاريع الأعداء كما أن إدارة البلد وجميع

مؤسساته تحتاج إلى قادة يمتلكون الشجاعة محذراً من أن هناك مخططات

ومؤامرات كبيرة لتقسيم المنطقة وإضعافها خدمة للكيان الإسرائيلي ،

ورأى أن محور المقاومة بدأ يتبلور بشكل كبير وصاحب تأثير قوي بالمنطقة

والجميع بدأ يخشاه إما الحشد الشعبي فأصبح هو الآخر قوة ذات رؤية

نضالية وجماهيرية وتشكل خطراً على العدو الصهيوني في كل زمان ومكان

...الكاتب والمحلل السياسي حسين شلوشي من جانبه ولدى إستضافته في

البرنامج نفسه أشار إلى أن إستهداف الحشد لم يكن الأخير وقد يطال قوات

عراقية أمنية أخرى في أيّ وقت ضمن مسلسل الأعتداءات الخارجية ، وأضاف

أن الكيان الإسرائيلي يتبنى الأعتداء على مقرات الحشد الشعبي وبما أنه

عدو الأمة الأول فيجب إستغلال فرصة أعترافه بالجريمة وعلى الحكومة

اللجوء إلى خيارات عدة بينها المسار الدبلوماسي ، لافتاً النظر إلى أن

العراق يتعرض إلى مؤامرة ومخطط أميركي صهيوني لتدمير البلد كما أن

الحشد الشعبي يشكل أحد محددات التهديد للأمن القومي السعودي حسب رأي

الرياض ، مبيناً أنه يجب محاسبة السياسي الذي ينساق وراء أجندات

خارجية ويعمل ضد بلده كما أن من واجب الحكومة الدفاع عن البلد وإتخاذ

كافة السبل في سبيل ذلك بما يحفظ سيادته وأمنه وإستقراره ، وشدد على

أن العراق يمتلك رجالاً لتحقيق الإنتصار والثأر لإنتهاك سيادة الوطن

وخير مثال على ذلك رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أمتلك

الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية بالتعبير عن موقفه الرافض لأيّ

أعتداء على العراق ، وفيما أبدى أستغرابه من بيان بعض القيادات

السياسية التي لا تحمل أي إدانة أو إستنكار للأعتداءات السافرة أو

موقف وطني يصون تراب الوطن ويحفظ هيبته ، أكد شلوشي أن الولايات

المتحدة هي منْ تدعم وتقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي ولكن بإمكانها

أن تغير مواقفها في أية لحظة بما يتلائم مع مصالحها في المنطقة وهذه

هي ستراتيجية البيت الأبيض ...

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