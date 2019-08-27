2019/08/27 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي يسكن تحت احد الجسور.. ويناشد باصدار جنسية له) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dhqq2nMJ7H8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي يسكن تحت احد الجسور.. ويناشد باصدار جنسية له) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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