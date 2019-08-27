بيروت: من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل

2019/08/27 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على أنه من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وذلك على خلفية الاعتداءين الإسرائيليين على الأراضي اللبنانية مؤخرا.وتلا الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر، البيان الصادر عن اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، الذي جاء فيه أن “المجلس أكد حق اللبنانيين في الدفاع […]

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