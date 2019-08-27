عبد المهدي يطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيقات بشأن تفجير مخازن الاسلحة

2019/08/27 | 22:16

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(المستقلة)..



قدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية أطلع فيه اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة .

وناقش المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاءالقضايا المعدّة لجدول اعماله ، حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (101 لسنة 2019) بشأن اجراء مناقلة مبلغ الى وزارة الدفاع .

وشهدت الجلسة الموافقة على إعادة عرض مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء.

وتمت الموافقة على اعفاء شركات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة مبلغ الى تخصيصات وزارة الداخلية لسد العجز في باب الوقود.

وتمت الموافقة على زيادة الطاقات الخزنية للحبوب.

ووافق المجلس على اعادة عرض موضوع شطب دهون منتهية الصلاحية باعتبارها مواد متضررة مُجددا على مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراءعلى مشروع مذكرة تفاهم حول الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارتي خارجية جمهوريتي السودان ومصر العربية.

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