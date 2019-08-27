الولايات المتحدة تحذف اسم فلسطين من قائمة تعريفية للشرق الاوسط

2019/08/27 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذفت الولايات المتحدة اسم فلسطين من قائمة تعريفية للشرق الاوسط.ووصفت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، هذا قرار الخارجية الأمريكية المتمثل بحذف اسم فلسطين المحتلة من قائمة تعريف المناطق قي الشرق الأوسط، بالإجراء العدائي، مؤكدة رفضها لأي قرار يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، […]

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