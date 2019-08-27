‎معاون قائد عمليات الانبار للحشد يبين اهم منجزات عملية ارادة النصر الرابعة

2019/08/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي احمد نصرالله، الثلاثاء، تفصيلا عن منجز عملية ارادة النصر الرابعة التي اختتمت اليوم بتحقيق كامل اهدافها.واوضح نصرالله في تصريح لموقعنا، ان "عملية ارادة النصر الرابعة انجزت في اربع صفحات واشتركت فيها الوية الحشد (13، 17، 18، 19) وقطعات من الحشد المحلي للانبار بالتعاون مع عمليات الانبار والجزيرة ...

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