عبدالمهدي: العراق مستعد للرد بحزم وبالوسائل كافة على اي عدوان

2019/08/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، الاستعداد للرد بحزم وبالوسائل كافة على اي عدوان ينطلق من خارج او داخل العراق.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "السيد عادل عبدالمهدي قدم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات ...

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