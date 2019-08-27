ناشط مدني يكسب دعوى قضائية ويحصل على مقعد بالبرلمان بدلا من عضو بـ”سائرون”

2019/08/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الاثنين حكما لصالح الناشط المدني باسم خزعل خشان، واعتبرته عضوا في مجلس النواب بدلا من النائب عن تحالف “سائرون” رفاه العارضي”.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية العليا قررت تسمية الناشط المدني خشان عضواً في البرلمان بدلاً من العارضي على خليفة طعن تقدم به الأول الى المحكمة.

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