2019/08/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قرية في المقدادية الى قصف بقذائف الهاون

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