2019/08/27 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض قرية في المقدادية الى قصف بقذائف الهاون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض قرية في المقدادية الى قصف بقذائف الهاون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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