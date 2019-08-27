وزير التخطيط يرأس اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن

2019/08/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن، بحضور السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والمديرين العامين، ومديري دوائر الاحصاء في المركز وجميع المحافظات.واستعرض الاجتماع جهود تنفيذ التعداد العام في توقيتاته المحددة، والإمكانات البشرية والأجهزة الذكية التي هيأتها الإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان …

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