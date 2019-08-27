2019/08/27 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من قذائف الهاون شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "نحو 6 قذائف هاون سقطت على قرية مياح في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف، أنه"بالتزامن مع القصف شن مسلحين من داعش تعرض على القرية، دون ذكر المزيد من المعلومات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط عدد من قذائف الهاون وتعرض لداعش على قرية في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط عدد من قذائف الهاون وتعرض لداعش على قرية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).